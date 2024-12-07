Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Aralık 2024 16:17
Bordo pasaport yesile cevirme
merhaba 10 yillik bordo pasaport alsam yaza yesil hakkim oluyor yesile cevirebilir miyim harc odemeden?

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