Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


07 Aralık 2024 16:22
O öğretmenler kütüphane memurluğuna çekilecek

Kütüphane memurluğu


Serkan BOSTAN
Aday Memur
07 Aralık 2024 16:23

Kitap sayısı 10.000'i aşan okul kütüphanelerine bir kütüphaneci atanır. Kütüphanecinin atanamadığı durumlarda valilikçe Türk dili ve edebiyatı veya Türkçe alanlarından öncelikli olarak norm kadro fazlası öğretmenlerden görevlendirme yapılabilir.

Kütüphanecinin atanamadığı veya valilikçe görevlendirmenin yapılamadığı durumlarda okul/kurum yönetimince kütüphanecilik kursu almış bir öğretmen yoksa öğretmenler kurulunca belirlenecek bir öğretmen kütüphaneden sorumlu öğretmen olarak belirlenir.


Serkan BOSTAN
Aday Memur
07 Aralık 2024 16:25

Kütüphaneciye/kütüphaneden sorumlu öğretmene yardımcı olmak üzere okul/kurum müdürlüğünce bir memur görevlendirilir. Öğretmen ve memurun okul yönetimince kütüphanecilik ile ilgili hizmet içi eğitime katılmaları sağlanır.

Kütüphaneciye ve kütüphanede görevlendirilen öğretmene ve memura başka görev verilmez.

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