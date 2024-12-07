Gündem \ Siyasi, Tarihi ve Dini konular
Editörler : E.Kayı Han


07 Aralık 2024 18:33
Teshircilik suçunun 6 aydan 1 yıla kadar cezası var

Teshircilik Türk ceza kanunun 225.inci maddesinin gerekçesinde bir kişinin cinsel organını yahut vücudun benzer cinsel kısımlarını aleni olarak sergilenmesi şeklinde açıklanmıştır.


gazanya
Daire Başkanı
07 Aralık 2024 18:35

Teshircilik suçunun 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası var.


gazanya
Daire Başkanı
07 Aralık 2024 18:37

Teshircilik suçu işlendiği zaman Cumhuriyet Başsavcılığı kendiliğinden kamu davası açabiliyor.


gazanya
Daire Başkanı
07 Aralık 2024 18:39

Teshircilik mahrem bölgelerin aleni gösterilmesi suçudur.


gazanya
Daire Başkanı
07 Aralık 2024 18:43

Şimdi medyada bazı görüntüleri görüyorsunuz.cok afedersiniz bazıları transparan giyiyor.


gazanya
Daire Başkanı
07 Aralık 2024 18:45

Siz hiç duydunuz mu uluorta transparan kıyafetler giyen bazılarına kamu davası açıldığını.?


gazanya
Daire Başkanı
07 Aralık 2024 18:48

Neden açılmıyor sizce? Büyük medya patronlarına pornografik görüntüler üzerinden para kazandırmak için kamu davası açılmıyor.Boylece büyük medya patronlarını elinde tutuyorlar.


gazanya
Daire Başkanı
07 Aralık 2024 18:50

Türklerde de teşhirci davrananlar var.Turkiyede yaşayan yabancilarda da teşhirci davrananlar var.


gazanya
Daire Başkanı
07 Aralık 2024 18:56

Adam karısının elinden tutmuş,karısı transparan kıyafet giymiş magazin sayfalarına poz veriyor.


gazanya
Daire Başkanı
07 Aralık 2024 18:58

Teshircilik suçunun 6aydan 1 yıla kadar hapis cezası var.


gazanya
Daire Başkanı
07 Aralık 2024 19:05

Büyük medya patronlarına para kazandırmak için izin veriliyor böyle görüntülere.

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