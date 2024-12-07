Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


07 Aralık 2024 18:58
2014 te mesleğe başladım malulen emekli olsam ne kadar maaş alırım

8 . Yılımda Sgk dan malul belgesi aldım. 10 yılım dolmadığından gih oldum. 10. Yılım doldu emekli olsam ne kadar maaş alırım.

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