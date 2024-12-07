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07 Aralık 2024 18:58
clio5

clio5 2023 otomatik vites aracım silkeleme yapıyor ilk başta gaz yemiyor gibi teklereyerek gidiyor ısınınca normale biniyor sebebini bilen yada bu sorun basına gelen var mı

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