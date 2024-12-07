Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


07 Aralık 2024 21:01
Ankara sehir hastanesi

Arkadaşlar ankara sehir hastanesinde olup 5 yıl üzeri sebeple ucretsiz izne çıkabilen oldu mu

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