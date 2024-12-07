KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


07 Aralık 2024 22:55
Kentsel dönüşüm baskanligi tercih edenler h.k

Merhaba arkadaşlar osym üzerinden alınan 25 kişilik kentsel dönüşüm başkanlığına başvuran arkadaşlar kac puanla başvurdu

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