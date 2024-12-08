İlkokul tekrar 5 yıl olsun

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Uzman baş öğretmenlik kılavuzu Neden her okulda öğrencilerle laubali olan bir öğretmen olur?Veli Whatsap-Telegram Grupları Kesin Olarak YasaklanmalıNöbetçi öğretmen eksiği var ve nöbet tutan rehberlikçi yokSınıf öğretmenlerine Beden Eğitimi , Resim , Müzik branşlarına geçiş hakkı verilmelidirAile hekimleri 1 hafta grev yaptı. Bizim ses yok.Memurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri 1Hafta Sonu Yapılan Veli Toplantısının Ek Ders ÜcretiSendikalar yeyip içip geziyor. Etkili ses yok.Raporun hakem heyetine gönderilmesi
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?