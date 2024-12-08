Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Aralık 2024 02:01
İkinci silahın ruhsat süresinin bitmesi.

Merhaba arkadaşlar. Benim ikinci silah bayadır köşede duruyordu. Bugün bi bakayım dedim. Ruhsatın süresi dolmuş. Hatta bir sene falan geçmiş. Bizim ikinci silahlarda ruhsat otomatik yenileniyor mu yoksa benim şimdi işlem yaptırmam gerekir mi acaba. Ruhsat yenilemem gerekirse bu gecikmeden dolayı bir sıkıntı olur mu acaba. Önce sizlerede danışmak istedim.

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