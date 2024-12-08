Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
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08 Aralık 2024 04:14
Deniz piyade astasak eğitimleri nelerdir.?
Deniz piyade yada amfibi Deniz piyade olarak bilinen sınıfın eğitimleri astasak dahilinde nedir?

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