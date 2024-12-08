Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


08 Aralık 2024 08:17
lütfen yardımcı olur musunuz
Ben 4b huzurevinde yaşlı bakım personeliyim. Çocuk bakıcılığı kazandım. İstifa etsem bir sorun çıkar mı lütfen cevap verin.

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