Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Aralık 2024 10:36
Eş durumuyla gelip iller arası istemek için

zorunlu çalışma süresi var mı


Elif.18
Aday Memur
08 Aralık 2024 11:12
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sergenyavuz
Aday Memur
08 Aralık 2024 11:38

Bulunduğunuz il ile atama istediğiniz il ilgili yönetmeliğin 26. maddesin belirtilen A ve B hizmet gruplarında bulunuyor ve D ve E hizmet grubu illere tayin istiyorsanız atandığınız tarihten bir (1) yıl fiilen çalışma şartını karşıladığınızda atama isteyebilirsiniz.

Aksi takdirde Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin ''Müracaat Sınırlamaları'' başlıklı 30. maddesi uyarınca atandığınız tarihten itibaren iki (2) yıl fiilen çalışmadıkça atama hakkınızı kullanamazsınız.

İyi günler dilerim.


yilmaz7
Aday Memur
08 Aralık 2024 22:50

Şurayı açıklayabilir misiniz ben mi yanlış anlıyorum

MADDE 30 - (1) (Değişik:RG-4/4/2015-29316) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atanan personel atandıkları tarihten itibaren fiilen iki yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. (Değişik cümle:RG-2/3/2018-30348) Ancak atanma talepleri 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile (Değişik ibare:RG-16/1/2020-31010) 19, 20 ve 21 inci maddeler kapsamında ise fiilen iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz. (20.md eş mazereti )

Buna göre eş mazereti ile atandıktan sonra iki yıl şartı yok sanırım

sergenyavuz, Dün

Bulunduğunuz il ile atama istediğiniz il ilgili yönetmeliğin 26. maddesin belirtilen A ve B hizmet gruplarında bulunuyor ve D ve E hizmet grubu illere tayin istiyorsanız atandığınız tarihten bir (1) yıl fiilen çalışma şartını karşıladığınızda atama isteyebilirsiniz.

Aksi takdirde Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin ''Müracaat Sınırlamaları'' başlıklı 30. maddesi uyarınca atandığınız tarihten itibaren iki (2) yıl fiilen çalışmadıkça atama hakkınızı kullanamazsınız.

İyi günler dilerim.


sergenyavuz
Aday Memur
08 Aralık 2024 22:54
Atama talepleri aile birliği mazereti olur ise 2 yıllık süre şartının uygulanmayacağı düzenlenmiş. Kullanıcının sorusu ise aile birliği mazeretinden sonra iller arası tayin hakkının kullanımının süreye tabi olup olmadığı, bu yönden değerlendirildiğinde ikinci atama isteği aile birliği mazereti olmadığından yukarıda vermiş olduğum cevapta yer alan sürelere tabi olacaktır.
yilmaz7, 5 saat önce

Şurayı açıklayabilir misiniz ben mi yanlış anlıyorum

MADDE 30 - (1) (Değişik:RG-4/4/2015-29316) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atanan personel atandıkları tarihten itibaren fiilen iki yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. (Değişik cümle:RG-2/3/2018-30348) Ancak atanma talepleri 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile (Değişik ibare:RG-16/1/2020-31010) 19, 20 ve 21 inci maddeler kapsamında ise fiilen iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz. (20.md eş mazereti )

Buna göre eş mazereti ile atandıktan sonra iki yıl şartı yok sanırım

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