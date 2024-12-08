Eş durumuyla gelip iller arası istemek için

Bulunduğunuz il ile atama istediğiniz il ilgili yönetmeliğin 26. maddesin belirtilen A ve B hizmet gruplarında bulunuyor ve D ve E hizmet grubu illere tayin istiyorsanız atandığınız tarihten bir (1) yıl fiilen çalışma şartını karşıladığınızda atama isteyebilirsiniz.

Aksi takdirde Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin ''Müracaat Sınırlamaları'' başlıklı 30. maddesi uyarınca atandığınız tarihten itibaren iki (2) yıl fiilen çalışmadıkça atama hakkınızı kullanamazsınız.

İyi günler dilerim.