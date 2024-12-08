Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Aralık 2024 10:36
eş durumuyla gelip illerarası istemek için
zorunlu çalışma süresi var mı

Elif.18
Aday Memur
08 Aralık 2024 11:12
.
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Es tayiniMemurluk yeminiTayin!Eş durumu mazeret tayiniİller arası nakiller ne zaman?Eş durumu mazeret tayiniYeni yönetmelik eğitim tayiniDeprem tayini geri dönüş hkBoşanmaEğitim tayini hakkında

Sözlük

Kalp krizi artışı 4 tarçın 1 Bugün olanlar 5 kalemin yazmaması 1 günün sözü 2 bal 1 memurlar.net'in sözlük açılımı 1 ben çocukken 1 antakya 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5

Son Haberler

Genel Kurul'da bütçe görüşmeleri başlıyorEmlak danışmanları: e-Devlet'ten kira sözleşmesi zorunlu olsunEdirne'de 2 FETÖ şüphelisi yakalandıCilvegözü Gümrük Kapısı'nda kutlama: Artık özgürüz, herkes vatanına dönsünAdana'da sahte kadın doktor tutuklandı

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?