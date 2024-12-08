Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


08 Aralık 2024 11:56
İstinaf Süresi

Kurumun itirazı sonucu başlayan istinaf genelde kaç ay sürüyor?


muallimmm4638
Memur
08 Aralık 2024 13:23
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