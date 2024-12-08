Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


08 Aralık 2024 12:00
Türkiye Şeker fabrikalarında tarım teknikeri olarak çalışanlar

Merhabalar. Msbde 657 den, 399 kite gecmeyı dusunuyorum. Turk seker fabrıkalarında tarım teknıkerı olarak atanan arkadaslar yardımcı olursa sevınırım. Çalısma ve maas olanaklarınız nasıl bırde mulakatlarda yazılı sınavlarda testmı oluyorsunuz, sözlu sınav yazılı sınavın arkasından hemen oluyor mu

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