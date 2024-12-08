Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


08 Aralık 2024 12:06
Beyoğlu belediyesine nakil olmak isteyenler

Beyoğlu belediyesinde zabıta memuruyum , beyoğlu belediyesine istanbul içi yada dışı farketmez nakil olmak isteyen kişi yada kişilere yardımcı olabilirim


slckyldzz
08 Aralık 2024 12:07

slckyldzz instagram adresim buradan iletişeme geçebiliriz

Toplam 1 mesaj

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