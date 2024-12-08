Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Aralık 2024 12:41
EK DERSİN GEÇ YATMASI
Bulunduğum ilde ek dersler ayın 8-9 undan önce yatmıyor..Bunun sebebi ne olabilir..Siz de durumlar nasıl arkadaşlar?

Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
08 Aralık 2024 13:12

bazı okulların ek dersi geç yapması, bütün ilçe 1-2 tane yavaş çalışan okulun keyfini bekliyor, kötü ilçelerde müdür yardımcısı sirkülasyonu da çok oluyor

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