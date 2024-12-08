Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Aralık 2024 12:42
promosyon ülke geneli yapılmalı
ilçelerin promosyon haberlerini okuyoruz sendikalar MEB e konuyu iletmeli ki insanlar üç yılda bı ikramiye almalı hayat zor

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