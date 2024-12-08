KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Aralık 2024 12:55
msb memur alımı

Merhaba arkadaşlar,

Kendi alanımdan msb'nin açtığı memur ilanına başvurdum. Sınav/mülakat olarak ilerlenecek sanırım. Daha önce mülakata giren var mı? Mülakatlar nasıl geçiyor? Pek bir bilgi bulamadım deneyimli arkadaşların yanıtlarını bekliyorum

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