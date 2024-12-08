Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Aralık 2024 14:14
4b den 4 b geçiş yapabilir miyim?(sözleşmeli)
arkadaşlar ben huzurevinde 4b yaşlı bakım olarak çalışıyorum. 4 b çocuk bakıcılığı kazandım, geçiş yapabilir miyim? aynı bakanlıkta geçiş yapabilir miyim?

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