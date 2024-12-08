Aile Birliği Hk

(6) (Ek:RG-27/11/2024-32735) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır. 30 Md. fırka 6 da bu şekilde yönetmeliğin 18 ve 20 md.si ise bu süreler aranmaz . örneğin, A ilindeyim ve evlendim B ilinde olan eşimin yanına gitmek için aile birliği mazereti talebinde bulunacağım ama A ilinde daha 1 yıllık sürem dolmamış bu yönetmeliğin 30 Md. 6 firkasina göre red edilir ama aynı yönetmeliğin 30 Md 2 fırkasına göre kabul edilir . Bu durumu anlayan var mı ?

(6) (Ek:RG-27/11/2024-32735) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır. 30 Md. fırka 6 da bu şekilde yönetmeliğin 18 ve 20 md.si ise bu süreler aranmaz . örneğin, A ilindeyim ve evlendim B ilinde olan eşimin yanına gitmek için aile birliği mazereti talebinde bulunacağım ama A ilinde daha 1 yıllık sürem dolmamış bu yönetmeliğin 30 Md. 6 firkasina göre red edilir ama aynı yönetmeliğin 30 Md 2 fırkasına göre kabul edilir . Bu durumu anlayan var mı ?