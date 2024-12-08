Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Aralık 2024 14:52
aile birliği
Bir mazerete dayanan atamalar MADDE 18 - (Değişik:RG-4/4/2015-29316) (1) Personelin aşağıda belirtilen mazeretleri belgelendirmesi ve talebi üzerine hizmet bölgelerindeki veya hizmet gruplarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. a) Sağlık durumu. b) Aile birliği. c) Can güvenliği. Müracaat sınırlamaları MADDE 30 - (1) (Değişik:RG-4/4/2015-29316) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atanan personel atandıkları tarihten itibaren fiilen iki yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. (Değişik cümle:RG-2/3/2018-30348) Ancak atanma talepleri 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile (Değişik ibare:RG-16/1/2020-31010) 19, 20 ve 21 inci maddeler kapsamında ise fiilen iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz. 20 madde aile birliği ve 2 yıl çalışma şartı aranmıyor 30 Md. fırka 6 ise yorumlandığı zaman 1 yıl çalışma şartı oluyor bu çelişki durumu anlayan biri var mı ?

Elif.18
Aday Memur
08 Aralık 2024 15:05
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Murathan Deniz
Memur
08 Aralık 2024 15:31
(6) (Ek:RG-27/11/2024-32735) Sağlık ve can güvenliği mazereti hariç olmak üzere; görev yapılan yere atanmadan önce var olan bir mazerete dayalı olarak ilgilinin nakil talebinde bulunabilmesi için bulunduğu yerde fiilen en az bir yıl görev yapmış olması şarttır. 30 Md. fırka 6 da bu şekilde yönetmeliğin 18 ve 20 md.si ise bu süreler aranmaz . örneğin, A ilindeyim ve evlendim B ilinde olan eşimin yanına gitmek için aile birliği mazereti talebinde bulunacağım ama A ilinde daha 1 yıllık sürem dolmamış bu yönetmeliğin 30 Md. 6 firkasina göre red edilir ama aynı yönetmeliğin 30 Md 2 fırkasına göre kabul edilir . Bu durumu anlayan var mı ?
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