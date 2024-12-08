Bir mazerete dayanan atamalar MADDE 18 - (Değişik:RG-4/4/2015-29316) (1) Personelin aşağıda belirtilen mazeretleri belgelendirmesi ve talebi üzerine hizmet bölgelerindeki veya hizmet gruplarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. a) Sağlık durumu. b) Aile birliği. c) Can güvenliği. Müracaat sınırlamaları MADDE 30 - (1) (Değişik:RG-4/4/2015-29316) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atanan personel atandıkları tarihten itibaren fiilen iki yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. (Değişik cümle:RG-2/3/2018-30348) Ancak atanma talepleri 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile (Değişik ibare:RG-16/1/2020-31010) 19, 20 ve 21 inci maddeler kapsamında ise fiilen iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz. 20 madde aile birliği ve 2 yıl çalışma şartı aranmıyor 30 Md. fırka 6 ise yorumlandığı zaman 1 yıl çalışma şartı oluyor bu çelişki durumu anlayan biri var mı ?

Bir mazerete dayanan atamalar MADDE 18 - (Değişik:RG-4/4/2015-29316) (1) Personelin aşağıda belirtilen mazeretleri belgelendirmesi ve talebi üzerine hizmet bölgelerindeki veya hizmet gruplarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir. a) Sağlık durumu. b) Aile birliği. c) Can güvenliği. Müracaat sınırlamaları MADDE 30 - (1) (Değişik:RG-4/4/2015-29316) Bu Yönetmelik hükümlerine göre atanan personel atandıkları tarihten itibaren fiilen iki yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. (Değişik cümle:RG-2/3/2018-30348) Ancak atanma talepleri 16 ncı maddenin ikinci fıkrası ile (Değişik ibare:RG-16/1/2020-31010) 19, 20 ve 21 inci maddeler kapsamında ise fiilen iki yıl çalışmış olma şartı aranmaz. 20 madde aile birliği ve 2 yıl çalışma şartı aranmıyor 30 Md. fırka 6 ise yorumlandığı zaman 1 yıl çalışma şartı oluyor bu çelişki durumu anlayan biri var mı ?