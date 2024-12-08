Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


08 Aralık 2024 15:07
Ösym sınavlarında görevli olmak

Arkadaşlar sözleşmeli destek personeliyim GSB' de. Ösym' nin yaptığı sınavlarda görevli olmak için gis sistemine giriş yapıyorum fakat görevli kaydınızın olduğu kurumda göreviniz aktif değildir uyarısı veriyor. Bunun için nereye başvurmak gerekiyor.

Çok Yazılan Konular

Makine teknisyeni tekniker maaş faydalanma4B Memurlukta aday memurluk var mı?4B Sözleşmeli teknisyen tekniker olma

Sözlük

yılbaşı 2 memurlar.net'in sözlük açılımı 1 Kalp krizi artışı 4 günün sözü 2 kimyon 2 kalemin yazmaması 2 Yılbaşı çam ağacı 3 cuma günü gelen yorgunluk hissi 3 Koku 1 Bugün olanlar 4

Son Haberler

Yönetmen Şerif Gören vefat ettiOrdu merkezli 14 ilde organize suç operasyonu: 24 tutuklamaManisa'da 7 kişi belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığından gözaltındaAKOM'dan İstanbul için sağanak yağış uyarısıZeytinyağında iki ülkeden 'fiyatlar yarı yarıya düşecek' yalanı

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?