Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Aralık 2024 15:11
Promosyon iadesi hk

merhabalar, şuan bursada çalışmaktayım ve maaş bankamız ziraat bankası, promosyonlarımızı aldık fakat izmire tayin isteyeceğim, izmirin anlaşmalı bankası yapı kredi sanırsam. Tayinim olduğu takdirde ziraatten aldığım promosyonu geri ödeyecek miyim bilgisi olanlar yazarsa sevinirim


kykdr
Aday Memur
08 Aralık 2024 15:42
promosyon anlaşması nasıl yapıldıysa ona göre

since2024
Aday Memur
08 Aralık 2024 19:39
vermene gerek yok diğer yerden de alırsın zaten

Mussa1453
Aday Memur
08 Aralık 2024 19:46

Elini vicdanına koy,her gittiğin yerden promosyon alamazsın tabiki görev yaptığım süreye göre hesaplar ve geri kalan kısmını iade isterler tabiki,burada iade ettiğin payı gideceğin yerde ne kadar alırsın bilemem ama belli miktar ödeme yaparlar illa ki


Zıla
Aday Memur
08 Aralık 2024 20:16
öyle bir derdim yok zaten, sadece süreci merak ettim. Cevap için teşekkürler
Mussa1453, 8 saat önce

Elini vicdanına koy,her gittiğin yerden promosyon alamazsın tabiki görev yaptığım süreye göre hesaplar ve geri kalan kısmını iade isterler tabiki,burada iade ettiğin payı gideceğin yerde ne kadar alırsın bilemem ama belli miktar ödeme yaparlar illa ki


kzbn3
Aday Memur
08 Aralık 2024 20:29
bankalarla belirli süre için anlaşma yapıldığı için diyelim ki 3 yıllık anlaşma yappılıp sen 1 yıl aldıysan geri kalan 2 yıllığını ödersin ayrılış yaparken gittiğin yerde tekrar alırsın

Zıla
Aday Memur
08 Aralık 2024 20:29
teşekkür ederim
kzbn3, 7 saat önce
bankalarla belirli süre için anlaşma yapıldığı için diyelim ki 3 yıllık anlaşma yappılıp sen 1 yıl aldıysan geri kalan 2 yıllığını ödersin ayrılış yaparken gittiğin yerde tekrar alırsın

Mussa1453
Aday Memur
08 Aralık 2024 20:50

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kzbn3, 7 saat önce
bankalarla belirli süre için anlaşma yapıldığı için diyelim ki 3 yıllık anlaşma yappılıp sen 1 yıl aldıysan geri kalan 2 yıllığını ödersin ayrılış yaparken gittiğin yerde tekrar alırsın

lDeimosl
Genel Müdür
08 Aralık 2024 21:33

Ziraat Bankası?yla Türkiye geneli yapılan sözleşmede iade zorunluluğu bulunmamaktadır. Maaş nakil ilmuhaberine promosyon almıştır yazılacağından gidilen yerde tekrar ödemenyapılmaz. Ancak gidilecek yerdeki promosykn tutarı daha yüksek ve daha çok işinize geliyorsa iade edip promosyon almamıştır yazdırarak ordaki anlaşmaya dahil olabilirsiniz.


Zıla
Aday Memur
08 Aralık 2024 21:36
teşekkür ederim
lDeimosl, 6 saat önce

Ziraat Bankası?yla Türkiye geneli yapılan sözleşmede iade zorunluluğu bulunmamaktadır. Maaş nakil ilmuhaberine promosyon almıştır yazılacağından gidilen yerde tekrar ödemenyapılmaz. Ancak gidilecek yerdeki promosykn tutarı daha yüksek ve daha çok işinize geliyorsa iade edip promosyon almamıştır yazdırarak ordaki anlaşmaya dahil olabilirsiniz.

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