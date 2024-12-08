Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Aralık 2024 15:11
promosyon iadesi
merhabalar, şuan bursada çalışmaktayım ve maaş bankamız ziraat bankası, promosyonlarımızı aldık fakat izmire tayin isteyeceğim, izmirin anlaşmalı bankası yapı kredi sanırsam. Tayinim olduğu takdirde ziraatten aldığım promosyonu geri ödeyecek miyim bilgisi olanlar yazarsa sevinirim

Çok Yazılan Konular

Eş durumu mazeret tayiniEs tayiniMemurluk yeminiTayin!İller arası nakiller ne zaman?Eş durumu mazeret tayiniYeni yönetmelik eğitim tayiniDeprem tayini geri dönüş hkBoşanmaEğitim tayini hakkında

Sözlük

first lady 1 Ayrılık şarkıları 1 Yılbaşı çam ağacı 3 Koku 1 ben çocukken 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5 Kalp krizi artışı 4 kalemin yazmaması 2 islam'a göre kamu malına el uzatanların durumu 2 yılbaşı 2

Son Haberler

Yönetmen Şerif Gören vefat ettiOrdu merkezli 14 ilde organize suç operasyonu: 24 tutuklamaManisa'da 7 kişi belgede sahtecilik ve vergi kaçakçılığından gözaltındaAKOM'dan İstanbul için sağanak yağış uyarısıZeytinyağında iki ülkeden 'fiyatlar yarı yarıya düşecek' yalanı

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?