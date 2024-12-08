KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


08 Aralık 2024 16:22
İnşaat müh. hk

p3'te ilk 1000'de inşaat müh branşta ilk 100'deyim. yds puanım yok. atamalar hakkında bilgim yok ve açıkta kalma gibi bir ihtimal gözümü korkuttuğundan başvurabileceğim ilanlara başvuruyorum. meb müfettiş yard. ve msb'ye başvurdum. ilk merkezi atamada atanma gibi bir ihtimalim var mıdır? bu şekilde ilanlara başvurmak mı mantıklı yoksa daha teknik kurumlar mı beklemeliyim? çşs-kgm-dsi merkezilerde alıma çıkmıyor sanırım.


ozgur cakir
Aday Memur
08 Aralık 2024 20:27

Bnde insaat mühendisiyim branş sıralama 1354 hocam benim bile umudum var. Sen ilanları takibe al kac ins. Muh. Önünden gidiyor ona bak. Bn en son 65 saydım. Havada karada atanirsin.

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