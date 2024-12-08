Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Aralık 2024 16:50
Açıktan geri dönme

Herkese merhaba, görev esnasında suçsuz yere benden şikayetçi olundu.Adli ve idari olarak soruşturma başlatıldı. Adli olarak aklandım ve kyok takipsizlik aldım. 3 ay açıkta kalarak göreve iadem oldu fakat sürgün yerine gönderildim. O süreçte nezarette yatırdılar gece yarısı eşimden evdeki silahımı aldılar. haksız yere açıkta kaldım piskolojim berbat durumda tekrar silaha ve sahaya nasıl ayak uyduracağımı bilemiyorum ne yapmalıyım.


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Aday Memur
08 Aralık 2024 17:11

Şu psikolojim bozuldu lafını ağzınıza sakız yapmadan önce biraz düşünün.

Gara Katliamı, 13 Şubat 2021 tarihinde Kuzey Irak'taki Gara bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Pençe-Kartal 2 Operasyonu'na başlaması üzerine PKK tarafından 10'u güvenlik gücü personeli ve 3 sivilin öldürülmesi olayıdır. Rehineler beş yıldan fazla süredir PKK tarafından tutuluyordu.

Sen 3 ay açıkta kalmışsın sonra işinin başına ve ailenin yanına dönmüşsün. Fakat o dağda 5 seneden fazladır esir düşmüş, ailesini 5 yıldan fazla görememiş ve sonunda öldürülmüş olan memurlar bir daha dönemedi. Şehir değilsin, gazı değilsin. Bu kadar kibar psikolojin varsa bu işi yapma zaten. Yoksa baya üzülürsün bu meslekte.

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