Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Aralık 2024 17:27
Babamın rahatsızlığı nedeni ile gih'e geçilebilirmiyim?

Merhabalar. Babam 35 gündür beyin kanamasından yoğun bakımda doktor bakımlı hasta olacağını söyledi. 3 yıllık memurum küçük şehirdeyim. Bulunduğu büyükşehire gih olarak geçme şansım var mı? tayin olarak dilekçe yolunu biliyorum gih kısmını merak ettim


furkan5555
Aday Memur
08 Aralık 2024 17:34
Merhabalar. Babam 35 gündür beyin kanmasından yoğun bakımda ve doktor bakım hasta olacağını söyledi. Küçük şehirde 3 yıllık polis memuruyum. Babamın bulunduğu büyükşehir iline Gih olarak geçebilir miyim? tayin kısmını biliyorum. Bunu merak ettim.

Brse
Aday Memur
08 Aralık 2024 19:16

Olmaz. Psikiyatri den gih olursun.


Sbz1dftd
Memur
08 Aralık 2024 20:08
babanın hastalığından dolayı refakatçi izni alabilirsiniz 3+3 ay gih olamazsın babanın bulunduğu ile atanmak için vasilik çıkarman lazım mahkeme den
Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Danıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıPolsan 3 bin liralık zorunlu kesintiEgm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerİcralık polislerPolsan ikinci emeklilik hayırlı olsunGizli tanık Albatros dosyasından açığa alınanlar2024 Eylül dönemi mazeret atamasıKonut kredisi faiz oranlarıYasadışı bahis idari para cezasıİstinaf sürecinde dava kazanan var mı?

Sözlük

Ayrılık şarkıları 1 Nemrut'un tahtı 1 Yılbaşı çam ağacı 3 kimyon 2 yılbaşı 2 Kalp krizi artışı 4 cuma günü gelen yorgunluk hissi 2 kalemin yazmaması 3 deyr 1 Koku 1

Son Haberler

Dünya Halter Şampiyonası'nda milli sporcular, 3 madalya kazandıSahte ilanlarla, 385 milyon liralık dolandırıcılıkMetin Öztürk: Milli futbolcumuz katledildiTFF'den Barış Alper Yılmaz açıklamasıSuriye'nin yeni bayrağı neyi simgeliyor?

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?