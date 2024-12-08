Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


08 Aralık 2024 17:27
Babamın yatalak olmasından Gih?e geçilebilir mi
Merhabalar. Babam 35 gündür beyin kanamasından yoğun bakımda doktor bakımlı hasta olacağını söyledi. 3 yıllık memurum küçük şehirdeyim. Bulunduğu büyükşehire gih olarak geçme şansım var mı? tayin olarak dilekçe yolunu biliyorum gih kısmını merak ettim

furkan5555
Aday Memur
08 Aralık 2024 17:34
Merhabalar. Babam 35 gündür beyin kanmasından yoğun bakımda ve doktor bakım hasta olacağını söyledi. Küçük şehirde 3 yıllık polis memuruyum. Babamın bulunduğu büyükşehir iline Gih olarak geçebilir miyim? tayin kısmını biliyorum. Bunu merak ettim.
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