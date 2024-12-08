Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


08 Aralık 2024 17:40
teknisyen tekniker olma

makine teknisyeni olarak çalışmaktayım. 2 yıllık tapu ve kadastro teknikerlik okudum intibak yaptırırsam teknikerlik özlük haklarından faydalanabilirmiyim

Çok Yazılan Konular

Mühendis Tek-Sen Hakkındaki düşünceleriniz? Memur Taşıma Ruhsatlı Silahİstanbul'a nakil gelmek isteyen zabıta memuruElektrik teknisyeni üst öğrenimi

Sözlük

Yılbaşı çam ağacı 3 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5 tarçın 1 first lady 1 Kalp krizi artışı 4 günün sözü 2 yaban dizisi 2 cuma günü gelen yorgunluk hissi 3 Bugün olanlar 4 Ayrılık şarkıları 1

Son Haberler

Bodrum'da sağanak nedeniyle evleri su bastıGalatasaray'dan 10 kişi kaldığı deplasmanda 3 puanı kazanmayı başardıGalatasaray'da Victor Osimhen şokuSahte ilanlarla 385 milyon liralık dolandırıcılıkta 14 tutuklamaErzurum'daki taşlı sopalı kavgada 6 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?