Maaş robotu %20 puan

Toplu sözleşme ile Şube müdürlerinin Özel hizmet tazminatı %20 oranında artış gösterdi fakat Adalet Bakanlığında görev yapan Müdürler bu artıştan yararlanamadı.Memurlar netin Maaş robotu bunu yararlanmış gibi hesaplayıp yanlış maaş hesaplaması yapmaktadır. Her yerden yazıyorum memurlar nete görmüyor. Bu arada Memur sen sağolsun bunuda alamadık %20 puan hiç olmuştu

Toplu sözleşme ile Şube müdürlerinin Özel hizmet tazminatı %20 oranında artış gösterdi fakat Adalet Bakanlığında görev yapan Müdürler bu artıştan yararlanamadı.Memurlar netin Maaş robotu bunu yararlanmış gibi hesaplayıp yanlış maaş hesaplaması yapmaktadır. Her yerden yazıyorum memurlar nete görmüyor. Bu arada Memur sen sağolsun bunuda alamadık %20 puan hiç olmuştu