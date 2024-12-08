Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


08 Aralık 2024 20:54
Deprem bölgelerine atama istiyoruz

Deprem bölgelerine atama istiyoruz

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