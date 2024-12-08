Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


08 Aralık 2024 23:35
Aynı bakanlık 4b'den 4b'ye geçiş olur mu

arkadaşlar ben aile sosyal bakanlığı 4b yaşlı bakım personeliyim 4b çocuk bakıcılığı kazandım. kpss ile sözleşme feshinde 1 yıl ceza alır mıyım bilgisi olan cevaplaya bilir mi

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