Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Aralık 2024 23:48
Tayin hk

arkadaşlar tayin istedikten sonra atama işlemleri başlatıldı yazıyordu geçen hafta acaba çkys ye neden daha düşmedi bu tayin olduğu anlamına gelmiyor mu ki bilen var mı?


Kvsrruncll
Aday Memur
09 Aralık 2024 01:12
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