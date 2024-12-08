Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


08 Aralık 2024 23:48
TAYİN
arkadaşlar tayin istedikten sonra atama işlemleri başlatıldı yazıyordu geçen hafta acaba çkys ye neden daha düşmedi bu tayin olduğu anlamına gelmiyor mu ki bilen var mı?

Çok Yazılan Konular

Eş durumu mazeret tayinipromosyon iadesiMemurluk yeminieş durumuyla gelip illerarası istemek içinaile birliği Deprem tayini geri dönüş hkRefakat izni kullanımıAday memurlukAnkara sehir hastanesiHemşirelikten tıbbi sekreterliğe geçiş yapmak

Sözlük

first lady 1 yaban dizisi 2 deyr 1 Yılbaşı çam ağacı 4 tarçın 1 ben çocukken 1 günün sözü 2 cuma günü gelen yorgunluk hissi 2 yılbaşı 2 Koku 1

Son Haberler

Danıştay, hukuka aykırı hükme benzer düzenleme yapılmasını iptal nedeni saydı9 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıklarıFiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortanı Yaptır.Eskişehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandıAnkara'da kamyonet kasasındaki buzdolabında 15 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?