arkadaşlar tayin istedikten sonra atama işlemleri başlatıldı yazıyordu geçen hafta acaba çkys ye neden daha düşmedi bu tayin olduğu anlamına gelmiyor mu ki bilen var mı?

arkadaşlar tayin istedikten sonra atama işlemleri başlatıldı yazıyordu geçen hafta acaba çkys ye neden daha düşmedi bu tayin olduğu anlamına gelmiyor mu ki bilen var mı?