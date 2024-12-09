Gündem \ Spor
Editörler : alex 10


09 Aralık 2024 00:10
Süper Lig Tahmin Yarışması 16. Hafta

Maç Başlangıcı 13 Aralık 2024 Saat: 20:00

Bodrum-Sivas

Rize-Konya

Alanya-Gaziantep

Hatay-Göztepe

Antalya-Kayseri

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Kasımpaşa-Eyüp

Fenerbahçe-Başakşehir

Adana demir-Beşiktaş

Galatasaray-Trabzon

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İstanbul-Erzurum

Karagümrük-Bolu

Bandırma-Gençlerbirliği

Kocaeli-Esenler

Maç Skoru: Galatasaray-Trabzon

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