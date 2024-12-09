Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Aralık 2024 01:38
Adli tıp kurumuna sevk harcırahı hk

merhabalar , Ekim ayı içerisinde İstanbul adli tıpa bir mağdur götürdüm .Adliye yolluk şuan yok dedi sen götür sonra masrafları belgele teslim et öndenir denilmişti.neyse götürme getirme işlemleri sonrası tutanakla birlikte mahkemeye teslim ettim başkan tarafından ödensin onayı verildi .fakat onay verildikten 2 ay geçti hala idari işler müdürlüğü ödememi yapmadı .gidip görüştüğümde ödenek yok olunca ödenecek deniyor .Bunla ilgili yazılı bir dilekçe ve açıkcası bu süreç uzarsa faiziyle birlikt almak istiyorum .Nereye başvurmak gerekiyor şikayet mı artık her neyse

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