Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Aralık 2024 01:40
Ocak ayında il içi ve il dışı atama istiyoruz

Ocak ayında il içi ve il dışı atama istiyoruz

Çok Yazılan Konular

Sınıfta zikirMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri 1Aile hekimleri 1 hafta grev yaptı. Bizim ses yok.Veli Whatsap-Telegram Grupları Kesin Olarak Yasaklanmalıİlkokul tekrar 5 yıl olsunO öğretmenler kütüphane memurluğuna çekilecekDolar bazında, yıllara göre öğretmen maaşıHafta Sonu Yapılan Veli Toplantısının Ek Ders ÜcretiSınıf öğretmenlerine Beden Eğitimi , Resim , Müzik branşlarına geçiş hakkı verilmelidirSendikalar yeyip içip geziyor. Etkili ses yok.

Sözlük

Kalp krizi artışı 4 Koku 1 kimyon 2 Yılbaşı çam ağacı 5 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 5 Nemrut'un tahtı 1 first lady 1 ben çocukken 2 cuma günü gelen yorgunluk hissi 1 müslüm gürses'in aslında bir insan olmaması 1

Son Haberler

ABD ordusu Suriye'de DEAŞ hedeflerinin vurulduğunu açıkladıDanıştay, hukuka aykırı hükme benzer düzenleme yapılmasını iptal nedeni saydı9 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıklarıFiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortanı Yaptır.Eskişehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?