Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Aralık 2024 02:03
sağlık mazereti tatini
ben 3+1 ile son alımda zabıt karini olarak atandım 1 yılımı tamamladım dilekçe vericem kronik rahatsızlığımın tedavisi ve takibi atandığım ilde yokmuş belgelendirdim bunu görevlendirmem kendi memleketime olur mu acaba? atandığım yer memleketimle sınır il bu arada en yakın orada tedavim yapılabiliyo

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