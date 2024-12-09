sağlık mazereti tatini

ben 3+1 ile son alımda zabıt karini olarak atandım 1 yılımı tamamladım dilekçe vericem kronik rahatsızlığımın tedavisi ve takibi atandığım ilde yokmuş belgelendirdim bunu görevlendirmem kendi memleketime olur mu acaba? atandığım yer memleketimle sınır il bu arada en yakın orada tedavim yapılabiliyo

ben 3+1 ile son alımda zabıt karini olarak atandım 1 yılımı tamamladım dilekçe vericem kronik rahatsızlığımın tedavisi ve takibi atandığım ilde yokmuş belgelendirdim bunu görevlendirmem kendi memleketime olur mu acaba? atandığım yer memleketimle sınır il bu arada en yakın orada tedavim yapılabiliyo