Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


09 Aralık 2024 02:03
Sağlık mazereti tayini

ben 3+1 ile son alımda zabıt karini olarak atandım 1 yılımı tamamladım dilekçe vericem kronik rahatsızlığımın tedavisi ve takibi atandığım ilde yokmuş belgelendirdim bunu görevlendirmem kendi memleketime olur mu acaba? atandığım yer memleketimle sınır il bu arada en yakın orada tedavim yapılabiliyo


Adanali2801
Aday Memur
09 Aralık 2024 06:50

Olur hocam dilekcede belirtin kendi memleketinizde tedavi için doktor varmı


Adanali2801
Aday Memur
09 Aralık 2024 06:51

Varsa memleketinizdeki hastaneden belge alin doktor vardır burda tedaviye devam edeceğim diye dileçe


Adanali2801
Aday Memur
09 Aralık 2024 06:52

Verin


Onur210
Aday Memur
09 Aralık 2024 13:06

Merhaba 1 yıl dolmadan olmuyor mu sağlık mazereti ne için beklediniz

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