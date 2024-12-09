Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


09 Aralık 2024 02:35
Ön ünvan alma hakkında

14 yıllık ön lisans mezunu engelli kadrosunda memurum. Bulunduğum kurum ön ünvan (vhki ve bilgisayar işletmeni) kadrosu açtı. fakat açtığı kadroların çoğunluğu ilçelerde il merkez büyük ihtimal çalışma süremde dolayı gelmeyecek. ilçeleri seçtiğim takdirde ilçeye gitmeden bulunduğum ilde ön ünvanla kalma durumum nedir? Bu şekil birşeyle karşılaşan engelli arkadaşlarımız var mı?

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