Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea


09 Aralık 2024 02:36
İl içi ve il dışı atamada farklı bakanlıklar tercih kapsamında olmalıdır

İl içi ve il dışı atamada farklı bakanlıklar tercih kapsamında olmalıdır

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