Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


09 Aralık 2024 03:24
pomem mi muvazzaf asb mı?
sizce polis olmak mı yoksa muvazzaf asb olmak mı? Deniz, hava ve kara hepsi için soruyorum.

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