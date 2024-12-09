Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Aralık 2024 05:05
Eş mazereti bitince eski görev yerine istemeden dönen varmı?

İstemeden eski görev yerine gönderilen var mı ? Kalmak istersen nasıl kalınır. Sağlık müdürlüğünün göndermeme şansı var mı bilen cevaplayabılırmı

Çok Yazılan Konular

Eş durumu mazeret tayiniPromosyon iadesi hkMemurluk yeminiEş durumuyla gelip iller arası istemek içinAile Birliği HkDeprem tayini geri dönüş hkRefakat izni kullanımıAday memurlukAnkara sehir hastanesiHemşirelikten tıbbi sekreterliğe geçiş yapmak

Sözlük

yılbaşı 2 deyr 1 müslüm gürses'in aslında bir insan olmaması 1 Koku 1 birbirlerine acilamayan platonik kisileri 1 günün sözü 2 suriye 1 yaban dizisi 2 Ayrılık şarkıları 1 Bugün olanlar 4

Son Haberler

ABD ordusu Suriye'de DEAŞ hedeflerinin vurulduğunu açıkladıDanıştay, hukuka aykırı hükme benzer düzenleme yapılmasını iptal nedeni saydı9 Aralık 2024'ten önemli gündem başlıklarıFiyatlar Değişmeden Sağlık Sigortanı Yaptır.Eskişehir'de devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Editörün Seçimi

Ocak zammıAralık ayı enflasyon beklentileriMemurların 8. Dönem (2026-2027) Toplu Sözleşme Talepleri2024 Kasım maaşlarımızı yazalımTÜİK: Zamları ben yapmıyorum, iktidar yapıyor.Hangi Sendikayı Tercih Etmeliyim?Merkezi alımKaymakamlık sınavına TEZLİ ibaresi gelmesi.Yeni Bir Değişiklik (Akademi Giriş Sınavı)2023 model hatchback için ne önerirsiniz?