KPSS ve diğer sınavlar \ TSK Personel Temin Faaliyetleri
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09 Aralık 2024 09:07
Dış kaynak subaylık sağlık

Merhaba, değerli komutanlarım ve aday arkadaşlarım. 18 Aralık günü fiziki yeterlilik için Ankara?ya gideceğim. Sorum şu: Testten sonra Ankara?da mı sağlık taramasına girmem gerekiyor yoksa ikamet ettiğim ildeki yetkili hastanelerden de bu taramayı yaptırabilir miyim? Bunun için bir başvuru, dilekçe vb. bir şey yapmam gerekiyor mu? Hastaneye önceden haber vermem veya randevu almam gerekir mi? İyi forumlar dilerim.

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