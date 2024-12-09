Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


09 Aralık 2024 10:02
İnceleme ile disiplin soruşturma aynı şeyler mi?

Merhaba,

Soru başlığında da belirtildiği üzere; inceleme ile disiplin soruşturması aynı şeyler mi?

İncelemede adli, mali, disiplin yönünden teklifler sunulabilir mi?

Salt inceleme raporuyla bir memurun görev yeri değişebilir mi? (hem de aile bütünlüğünü bozacak bir naklen atama)

Bu arada hala bir disiplin soruşturması başlamadı... Her hangi bir disiplin cezası verilmedi

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