Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


09 Aralık 2024 12:20
4b güvenlik calışma sistemi

Kurumda 8 güvenlik personeli 6 işci 2 memur olarak çalışıyoruz.Memur olarak göreve başladığımız süreden itibaren 12/36 calışma sistemi ile calıştık.Yeni bir güvenlik noktası açıldıgı icin biz iki memur güvenliği 1 hafta 8.30/17.30

Diger hafta gece 24:00 sabah 08:30 şeklinde liste yazıldı.Sorduğumuzda ise işcileri 12/36 dışında calıştıramadıklarını söylediler yardımlarınızı bekliyorum.

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