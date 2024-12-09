1) ÖSYM tarafından yapılan merkezi atamalara tercih yapıp atanmamız / işe girişimizin yapılması durumlarında kullandığımız KPSS puanımızı tekrardan açıktan alımlara / KİT alımlarına kullanabilir miyiz? 2) Açıktan alımlar / KİT alımlarına tercih yapıp atanmamız / işe girişimizin yapılması durumlarında kullandığımız KPSS puanımızı tekrardan ÖSYM tarafından yapılan merkezi atamalarda kullanabilir miyiz?

1) ÖSYM tarafından yapılan merkezi atamalara tercih yapıp atanmamız / işe girişimizin yapılması durumlarında kullandığımız KPSS puanımızı tekrardan açıktan alımlara / KİT alımlarına kullanabilir miyiz? 2) Açıktan alımlar / KİT alımlarına tercih yapıp atanmamız / işe girişimizin yapılması durumlarında kullandığımız KPSS puanımızı tekrardan ÖSYM tarafından yapılan merkezi atamalarda kullanabilir miyiz?