KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


09 Aralık 2024 12:56
KPSS
1) ÖSYM tarafından yapılan merkezi atamalara tercih yapıp atanmamız / işe girişimizin yapılması durumlarında kullandığımız KPSS puanımızı tekrardan açıktan alımlara / KİT alımlarına kullanabilir miyiz? 2) Açıktan alımlar / KİT alımlarına tercih yapıp atanmamız / işe girişimizin yapılması durumlarında kullandığımız KPSS puanımızı tekrardan ÖSYM tarafından yapılan merkezi atamalarda kullanabilir miyiz?

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