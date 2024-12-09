Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han


09 Aralık 2024 13:47
Hakem hastane

Ortopedi uzman doktor tarafından 2 gün verilen rapor sonrası, rapor bitiminde genel cerrahi uzmanı tarafından farklı bir hastalıkla 2 gün rapor verilirse bu durum usule aykırı olur mu ? Alınan raporlar çalışılan kurum ile aynı ilde. Farklı ilden alınan bir rapor değil.

Ek olarak , verilen ilk rapor pazartesi salı, ikinci rapor çarşamba ve perşembe.

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