Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


09 Aralık 2024 13:52
eş durumu

Yeni yayınlanan Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre 3-b den 5-a'ya eş durumu tayini gerçekleşir mi?

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